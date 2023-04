сегодня



BILLY IDOL готовит концертный релиз



Восьмого апреля BILLY IDOL впервые в карьере отыграл на Hoover Dam на реке Колорадо при поддержке специальных гостей Alison Mosshart (The Kills, The Dead Weather), Steve'а Jones'a (Sex Pistols) и Tony Kanal'a (No Doubt) — тизер будущего видео доступен ниже.







