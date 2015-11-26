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Billy Idol

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11 янв 2022 : 		 Гитарист BILLY IDOL подхватил COVID-19

2 ноя 2021 : 		 BILLY IDOL и STEVE STEVENS исполняют "Eyes Without A Face"

26 окт 2021 : 		 Акустика от BILLY IDOL

18 окт 2021 : 		 Видео с текстом от BILLY IDOL

12 окт 2021 : 		 BILLY IDOL в Jimmy Kimmel Live!

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12 авг 2021 : 		 BILLY IDOL представил новый клип

1 фев 2021 : 		 BILLY IDOL выпустит альбом в этом году

28 янв 2021 : 		 KIRK HAMMETT, ROBERT TRUJILLO и WHITFIELD CRANE исполняют трек BILLY IDOL'а

1 май 2020 : 		 Песня BILLY IDOL на арфах

11 дек 2019 : 		 BILLY IDOL и STEVE STEVENS в акустике

25 окт 2018 : 		 Песня из нового сборника ремиксов BILLY IDOL

20 авг 2017 : 		 BILLY IDOL в Late Late Show With James Corden

10 ноя 2015 : 		 BILLY IDOL отыграет серию выступлений в Лас-Вегасе

25 мар 2015 : 		 BILLY IDOL исполнил кавер-версию THE DOORS

25 окт 2014 : 		 Новое видео BILLY IDOL

27 авг 2014 : 		 Новая песня BILLY IDOL'a

2 май 2012 : 		 BILLY IDOL приедет в Москву летом

20 авг 2010 : 		 Billy Morrison из BILLY IDOL / CAMP FREDDY: "Работники магазина вызвали копов, приняв нас за плохих парней"

18 авг 2010 : 		 BILLY IDOL: Мы снова в пути!
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|||| сегодня

Гитарист BILLY IDOL подхватил COVID-19



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STEVE STEVENS рассказал о заражении COVID-19:

«Мы с женой были очень осторожны. И я думаю, что теперь этот омикрон [вариант коронавируса] настолько вирулентный, что мы умудрились заразиться. Но не так уж плохо... Был один день, когда я чувствовал себя немного уставшим, немного утомлённым.

Случилось так, что мы участвовали в благотворительном шоу в Лос-Анджелесе, которое проводили Dave Navarro [JANE'S ADDICTION] и Billy Morrison [Billy Idol] — "Above Ground" — [в конце декабря], и, очевидно, многие люди там заболели. Так что мы были не единственными. Начались телефонные звонки: "Эй, как вы себя чувствуете? Потому что, возможно, вам стоит пройти тест". — "О чёрт". Но, да, ничего страшного».

На вопрос ведущего Эдди Транка, узнал бы он, что он и его жена заразились COVID-19, если бы они не прошли тест, Steve ответил:

«Скорее всего да. Однажды ночью у моей жены поднялась температура до 39 градусов. И я подумал: "Что-то случилось"».

STEVE STEVENS Opens Up About His COVID-19 Battle



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Old Nothing


11 янв 2022, 11:32		конечно подхватил с таким-то прикидом, тут че хошь прихватиш блять

Corpsegrinder04


11 янв 2022, 11:43		С таким прикидом не у Билли, а у Джимми Идола играть надо. Там ещё и трипак цепанёт.

WahrandPhain


11 янв 2022, 12:36		Шлюхи продажные

WahrandPhain


11 янв 2022, 12:37		Corpsegrinder04 триппер это вымысел антиваксеров, на самом деле это ранняя форма ковида - тетрамикрон!

Red One


11 янв 2022, 14:05		Что за чушь? Ковида не существует, это заговор против человечества. Обычный грипп, золотой миллиард, вмешательство в гены, концлагерь, аусвайс, самаэль - Кинчев и Шукшина врать не будут!


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