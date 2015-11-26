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Гитарист BILLY IDOL подхватил COVID-19



STEVE STEVENS рассказал о заражении COVID-19:



«Мы с женой были очень осторожны. И я думаю, что теперь этот омикрон [вариант коронавируса] настолько вирулентный, что мы умудрились заразиться. Но не так уж плохо... Был один день, когда я чувствовал себя немного уставшим, немного утомлённым.



Случилось так, что мы участвовали в благотворительном шоу в Лос-Анджелесе, которое проводили Dave Navarro [JANE'S ADDICTION] и Billy Morrison [Billy Idol] — "Above Ground" — [в конце декабря], и, очевидно, многие люди там заболели. Так что мы были не единственными. Начались телефонные звонки: "Эй, как вы себя чувствуете? Потому что, возможно, вам стоит пройти тест". — "О чёрт". Но, да, ничего страшного».



На вопрос ведущего Эдди Транка, узнал бы он, что он и его жена заразились COVID-19, если бы они не прошли тест, Steve ответил:



«Скорее всего да. Однажды ночью у моей жены поднялась температура до 39 градусов. И я подумал: "Что-то случилось"».







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