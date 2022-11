15 ноя 2022



Акустика от BILLY IDOL & STEVE STEVENS



BILLY IDOL & STEVE STEVENS отыграли небольшой акустический сет:



"Dancing With Myself"

"Bitter Taste"

"Eyes Without A Face"

"Cage"

"Rebel Yell"

"White Wedding"







