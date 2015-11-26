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Billy Idol

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3 окт 2021 : 		 Рождественский альбом BILLY IDOL выйдет на виниле

14 сен 2021 : 		 Акустика от BILLY IDOL

12 авг 2021 : 		 BILLY IDOL представил новый клип

1 фев 2021 : 		 BILLY IDOL выпустит альбом в этом году

28 янв 2021 : 		 KIRK HAMMETT, ROBERT TRUJILLO и WHITFIELD CRANE исполняют трек BILLY IDOL'а

1 май 2020 : 		 Песня BILLY IDOL на арфах

11 дек 2019 : 		 BILLY IDOL и STEVE STEVENS в акустике

25 окт 2018 : 		 Песня из нового сборника ремиксов BILLY IDOL

20 авг 2017 : 		 BILLY IDOL в Late Late Show With James Corden

10 ноя 2015 : 		 BILLY IDOL отыграет серию выступлений в Лас-Вегасе

25 мар 2015 : 		 BILLY IDOL исполнил кавер-версию THE DOORS

25 окт 2014 : 		 Новое видео BILLY IDOL

27 авг 2014 : 		 Новая песня BILLY IDOL'a

2 май 2012 : 		 BILLY IDOL приедет в Москву летом

20 авг 2010 : 		 Billy Morrison из BILLY IDOL / CAMP FREDDY: "Работники магазина вызвали копов, приняв нас за плохих парней"

18 авг 2010 : 		 BILLY IDOL: Мы снова в пути!
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Рождественский альбом BILLY IDOL выйдет на виниле



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Пятого ноября Dark Horse Records выпустят виниловую версию рождественского альбома BILLY IDOL "Happy Holidays".

Трек-лист:

"Frosty The Snowman"
"Silver Bells"
"Happy Holiday"
"White Christmas"
"Here Comes Santa Claus"
"God Rest Ye Merry, Gentlemen"
"Santa Claus Is Back In Town"
"Let It Snow"
"Winter Wonderland"
"Run Rudolph Run"
"Jingle Bell Rock"
"O Christmas Tree"
"Silent Night"
"Auld Lang Syne"
"On Christmas Day"



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