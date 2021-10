сегодня



Рождественский альбом BILLY IDOL выйдет на виниле



Пятого ноября Dark Horse Records выпустят виниловую версию рождественского альбома BILLY IDOL "Happy Holidays".



Трек-лист:



"Frosty The Snowman"

"Silver Bells"

"Happy Holiday"

"White Christmas"

"Here Comes Santa Claus"

"God Rest Ye Merry, Gentlemen"

"Santa Claus Is Back In Town"

"Let It Snow"

"Winter Wonderland"

"Run Rudolph Run"

"Jingle Bell Rock"

"O Christmas Tree"

"Silent Night"

"Auld Lang Syne"

"On Christmas Day"





