14 мар 2024



Нереализованный трек BILLY IDOL



BILLY IDOL 26 апреля выпустит расширенную версию альбома Rebel Yell, приуроченную к сорокалетнему юбилею пластинки. Фрагмент из этого релиза, ранее нереализованный трек "Love Don't Live Here Anymore" (оригинал принадkежит Rose Royce), доступен ниже:



2xLP:





Disc 1, Side A

"Rebel Yell"

"Daytime Drama"

"Eyes Without A Face"

"Blue Highway"





Disc 1, Side B

"Flesh For Fantasy"

"Catch My Fall"

"Crank Call"

"(Do Not) Stand In The Shadows"

"The Dead Next Door"





Disc 2, Side A

"Best Way Out Of Here"

"Love Don't Live Here Anymore"

"Daytime Drama" (Demo)

"Flesh For Fantasy" (Demo)





Disc 2, Side B

"Catch My Fall" (Early Version)

"Crank Call" (Demo)

"(Do Not) Stand In The Shadows" (Demo)

"Eyes Without A Face" (Poolside remix)











2xCD/Digital Album:





Disc 1

"Rebel Yell"

"Daytime Drama"

"Eyes Without A Face"

"Blue Highway"

"Flesh For Fantasy"

"Catch My Fall"

"Crank Call"

"(Do Not) Stand In The Shadows"

"The Dead Next Door"





Disc 2

"Best Way Out Of Here"

"Love Don't Live Here Anymore"

"Daytime Drama" (Demo)

"Flesh For Fantasy" (Demo)

"Catch My Fall" (Early Version)

"Crank Call" (Demo)

"(Do Not) Stand In The Shadows" (Demo)

"Rebel Yell" (Session Take)

"Blue Highway" (Original Demo)

"Flesh For Fantasy" (Session Take)

"Catch My Fall" (Original Demo)

"Motorbikin" (Session Take)

"Eyes Without A Face" (Poolside remix)







