Новое видео BILLY IDOL



"Running From The Ghost", новое видео группы BILLY IDOL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Cage", выпущенного на Dark Horse Records.



Трек-лист:



01. Cage

02. Running From The Ghost

03. Rebel Like You

04. Miss Nobody







