BILLY IDOL представил новый клип



"Bitter Taste", новое видео группы BILLY IDOL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР The Roadside, выходящего 17 сентября на Dark Horse Records:



"Rita Hayworth"

"Bitter Taste"

"U Don't Have To Kiss Me Like That"

"Baby Put Your Clothes Back On"







