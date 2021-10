18 окт 2021



Видео с текстом от BILLY IDOL



BILLY IDOL опубликовали официальное видео с текстом на песню "Rita Hayworth". Эта песня взята из ЕР The Roadside, выпущенного 17 сентября на Dark Horse Records:



"Rita Hayworth"

"Bitter Taste"

"U Don't Have To Kiss Me Like That"

"Baby Put Your Clothes Back On"







