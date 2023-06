сегодня



BILLY IDOL переиздаст дебют



28 июля дебютный альбом BILLY IDOL'а будет выпущен в расширенной версии, включающей в себя: Оригинальный альбом



Ранее не издававшийся 12-минутный ремикс на "White Wedding"



Ранее не выпускавшаяся запись концерта в The Roxy в Западном Голливуде, Калифорния, состоявшегося 12 августа 1982 года.

Трек-лист:



Disc 1:



"Come On, Come On"

"White Wedding (Part 1)"

"Hot In The City"

"Dead On Arrival"

"Nobody’s Business"

"Love Calling"

"Hole In The Wall"

"Shooting Stars"

"It’s So Cruel"

"Congo Man"

"White Wedding (Clubland Extended Remix - Previously Unreleased)"



Disc 2 - Live At The Roxy, 1982 - Previously Unreleased:



"Baby Talk"

"Untouchables"

"Come On, Come On"

"Hot In The City"

"Dead On Arrival"

"Heavens Inside"

"Ready Steady Go"

"Hole In The Wall"

"Shooting Stars"

"Kiss Me Deadly"

"White Wedding"

"Nobody’s Business"

"Dancing With Myself"

"Mony Mony"

"Triumph"







