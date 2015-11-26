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Billy Idol

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1 май 2020 : 		 Песня BILLY IDOL на арфах

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25 окт 2018 : 		 Песня из нового сборника ремиксов BILLY IDOL

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10 ноя 2015 : 		 BILLY IDOL отыграет серию выступлений в Лас-Вегасе

25 мар 2015 : 		 BILLY IDOL исполнил кавер-версию THE DOORS

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27 авг 2014 : 		 Новая песня BILLY IDOL'a

2 май 2012 : 		 BILLY IDOL приедет в Москву летом

20 авг 2010 : 		 Billy Morrison из BILLY IDOL / CAMP FREDDY: "Работники магазина вызвали копов, приняв нас за плохих парней"

18 авг 2010 : 		 BILLY IDOL: Мы снова в пути!
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BILLY IDOL выпустит альбом в этом году



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Гитарист BILLY IDOL Steve Stevens в недавней беседе рассказал о том, что в этом году стоит ждать новую пластинку:

«Мы закончили с туром в марте, когда всё закрыли из-за COVID. Каждый год мы делаем концертную программу в Лас-Вегасе, но тут стало понятно, что все наши планы насчёт гастролей накрылись, поэтому закончив то, что уже успели, мы решили: ладно, садимся на карантин. И у нас был план записать музыку вместе с продюсером Butch'ем Walker'ом. А Butch из серии мастеров на все руки. У него своя студия, он может и исполнять роль звукорежиссёра и играть на любом инструменте, который только можно представить. Поэтому мы втроём где-то год имели возможность творить и работать над музыкой, и мы буквально недавно завершили всю работу. Мы сделали сведение, и я полагаю, что сейчас строится план о том, когда лучше всё выпустить, но определённо это произойдёт в этом году... Надо только понять, когда у нас будет возможность вновь давать концерты».

Guitarist STEVE STEVENS On New BILLY IDOL Music -



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