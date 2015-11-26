сегодня



BILLY IDOL выпустит альбом в этом году



Гитарист BILLY IDOL Steve Stevens в недавней беседе рассказал о том, что в этом году стоит ждать новую пластинку:



«Мы закончили с туром в марте, когда всё закрыли из-за COVID. Каждый год мы делаем концертную программу в Лас-Вегасе, но тут стало понятно, что все наши планы насчёт гастролей накрылись, поэтому закончив то, что уже успели, мы решили: ладно, садимся на карантин. И у нас был план записать музыку вместе с продюсером Butch'ем Walker'ом. А Butch из серии мастеров на все руки. У него своя студия, он может и исполнять роль звукорежиссёра и играть на любом инструменте, который только можно представить. Поэтому мы втроём где-то год имели возможность творить и работать над музыкой, и мы буквально недавно завершили всю работу. Мы сделали сведение, и я полагаю, что сейчас строится план о том, когда лучше всё выпустить, но определённо это произойдёт в этом году... Надо только понять, когда у нас будет возможность вновь давать концерты».







+1 -0



просмотров: 397

