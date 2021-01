сегодня



KIRK HAMMETT, ROBERT TRUJILLO и WHITFIELD CRANE исполняют трек BILLY IDOL 'а



Профессиональное видео THE WEDDING BAND, в состав которой входят Kirk Hammett и Robert Trujillo из METALLICA, Whitfield Crane (UGLY KID JOE), Joey Castillo (QUEENS OF THE STONE AGE, ZAKK SABBATH) и Doc Coyle (BAD WOLVES, GOD FORBID), с исполнением кавер-версии хита BILLY IDOL'а "White Wedding" доступно для просмотра ниже.

























