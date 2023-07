сегодня



Новый ЕР ATREYU выйдет летом



ATREYU выпустят новый ЕР, получивший название "The Moment You Find Your Flame", 18 августа на Spinefarm. Кроме того, группа сообщила о планах выпуска полноформатного альбома "The Beautiful Dark Of Life", основу которому составит материал с ЕР.



Трек-лист "The Moment You Find Your Flame":



01. Good Enough

02. Immortal

03. Gone

04. I Don't Wanna Die







