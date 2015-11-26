Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Позовёт ли лидер ACCEPT бывших? 32
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 28
*Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF... 24
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
[= ||| все новости группы



*

Atreyu

*



17 дек 2020 : 		 Барабанщик ATREYU: «Мы ощущаем новую энергетику»

16 окт 2020 : 		 Новая песня ATREYU

7 окт 2020 : 		 ATREYU расстались с вокалистом

1 апр 2020 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD в новом видео ATREYU

14 фев 2020 : 		 Фронтмен ATREYU заявил, что в новом альбоме будут элементы «мрачного готик-попа 1980-х»

15 окт 2019 : 		 Барабанщик ATREYU в AMERICAN GENTLEMEN,

24 авг 2019 : 		 Новое видео ATREYU

24 июл 2019 : 		 ATREYU выпустят расширенную версию последнего альбома

19 июн 2019 : 		 Новое видео ATREYU

15 дек 2018 : 		 ATREYU выпустили пиво

25 сен 2018 : 		 Новое видео ATREYU

12 сен 2018 : 		 Новая песня ATREYU

27 авг 2018 : 		 Новое видео ATREYU

22 авг 2016 : 		 ATREYU начнут запись в 2017 году

27 июн 2016 : 		 ATREYU хотят начать работать над новым материалом в 2017

12 фев 2016 : 		 Новое видео ATREYU

5 фев 2016 : 		 ATREYU на EMGtv

2 сен 2015 : 		 Новое видео ATREYU

17 авг 2015 : 		 Видео с текстом от ATREYU

14 авг 2015 : 		 Новая песня ATREYU

18 июл 2015 : 		 Новое видео ATREYU

1 июл 2015 : 		 Тизер нового альбома ATREYU

28 апр 2015 : 		 Новый альбом ATREYU выйдет в сентябре

24 мар 2015 : 		 Новое видео ATREYU

13 фев 2015 : 		 Вокалист ATREYU: "Мои братья и я создали наш лучший альбом"

6 сен 2014 : 		 Новая песня ATREYU
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик ATREYU: «Мы ощущаем новую энергетику»



*
zoom
*
* *
В октябре ATREYU к удивлению многих представили новый трек "Save Us", который появился спустя месяц после ухода Alex'a Varkatzas'a. В рамках недавнего интервью барабанщиком Brandon Saller, который полностью сконцентрировался на позиции вокалиста, ответил на вопрос о том, общается ли группа с Alex'ом:

«Мы назовём это расставанием. Очевидно, что разрыв есть, и мы надеемся, что время вылечит. Но мы впятером в нынешней ситуации сильнее, чем когда-либо».

Относительно того, стали ли последние изменения в составе источником новой энергии для ATREYU, он ответил:

«Так и есть. Для меня это очень важно. Находясь в группе так долго, я бы сказал, что почти ни одной группе не предоставляется безумная возможность получить совершенно новый огромный объём вдохновения и жажды голода. Я считаю, что самоуспокоенность — убийца искусства. Я считаю, что эта смена и необходимость почти заново показать себя и представить что-то новое отнимает всё, что было раньше, и возвращает нас буквально в самое начало пути.

Я часто говорил об этом, когда играл в HELL OR HIGHWATER, — эта новая, бодрящая энергетика, которую ты ощущаешь только когда молод, когда только начинаешь. Понятно, что у нас за плечами десятилетия истории и безумно огромная и невероятная фэн-база, но мы лично должны убедиться, что они все с нами, и нам нужно показать то, над чем мы сейчас работаем».

ATREYU








Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 151

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом