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Барабанщик ATREYU : «Мы ощущаем новую энергетику»



В октябре ATREYU к удивлению многих представили новый трек "Save Us", который появился спустя месяц после ухода Alex'a Varkatzas'a. В рамках недавнего интервью барабанщиком Brandon Saller, который полностью сконцентрировался на позиции вокалиста, ответил на вопрос о том, общается ли группа с Alex'ом:



«Мы назовём это расставанием. Очевидно, что разрыв есть, и мы надеемся, что время вылечит. Но мы впятером в нынешней ситуации сильнее, чем когда-либо».



Относительно того, стали ли последние изменения в составе источником новой энергии для ATREYU, он ответил:



«Так и есть. Для меня это очень важно. Находясь в группе так долго, я бы сказал, что почти ни одной группе не предоставляется безумная возможность получить совершенно новый огромный объём вдохновения и жажды голода. Я считаю, что самоуспокоенность — убийца искусства. Я считаю, что эта смена и необходимость почти заново показать себя и представить что-то новое отнимает всё, что было раньше, и возвращает нас буквально в самое начало пути.



Я часто говорил об этом, когда играл в HELL OR HIGHWATER, — эта новая, бодрящая энергетика, которую ты ощущаешь только когда молод, когда только начинаешь. Понятно, что у нас за плечами десятилетия истории и безумно огромная и невероятная фэн-база, но мы лично должны убедиться, что они все с нами, и нам нужно показать то, над чем мы сейчас работаем».



















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