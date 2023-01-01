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*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 26
*Новое видео PRIMAL FEAR 22
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Atreyu

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Вокалист ATREYU: «Сейчас синглы предпочтительнее»



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Brandon Saller в недавнем интервью ответил на вопрос, перейдёт ли группа на выпуск отдельных синглов вместо того. чтобы выпускать полноформатные альбомы:

«Меня всё меньше и меньше волнуют традиционные методы, а больше — как сделать так, чтобы у людей была возможность переварить всё это искусство... Ты выпускаешь альбом, выпускаешь 12 песен на альбоме, и четыре из них становятся известными, набирают десятки миллионов потоковых трансляций и привлекают к себе внимание, а остальные восемь — сотни тысяч трансляций, если не меньше — может быть, в итоге они достигают миллиона. Они находятся в тени, а вы затратили на эти песни много времени.

Мы не та группа, которая исторически выпускает пластинки с кучей проходняка; нам трудно пропустить песни мимо ушей. Так что для нас это что-то вроде: "Ну что ж, у нас просто не было возможности их показать".

Я вообще сторонник альтернативных методов выпуска. Я считаю, что физический релиз в наши дни — это только винил и крутые коллекционные вещи. Меня не волнуют компакт-диски. Я не смог бы воспроизвести CD, даже если бы захотел. У меня нет CD-проигрывателя в машине. У меня нет CD-плеера в компьютере. Но что касается просто выпуска альбомов, то я хочу выпускать такие продукты, которые делают их более доступными и лёгкими для восприятия и усвоения. И я думаю, что потенциально это можно сделать с помощью синглов и EP. Я не знаю всего. Так что посмотрим, как всё пойдёт».




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