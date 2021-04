сегодня



Новое видео ATREYU



"Underrated", новое видео группы ATREYU, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Baptize", выходящего четвёртого июня на Spinefarm Records.



Трек-лист:



01. Strange Powers Of Prophecy



02. Baptize



03. Save Us



04. Underrated



05. Broken Again



06. Weed



07. Dead Weight



08. Catastrophe



09. Fucked Up



10. Sabotage Me



11. Untouchable (feat. Jacoby Shaddix)



12. No Matter What



13. Oblivion (feat. Matt Heafy)



14. Stay



15. Warrior (feat. Travis Barker)













