Новое видео ATREYU



"Immortal", новое видео ATREYU, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР "The Moment You Find Your Flame", выпущенного на Spinefarm:



01. Good Enough

02. Immortal

03. Gone

04. I Don't Wanna Die







