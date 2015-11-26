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Atreyu

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Гитарист ATREYU — о METALLICA: «Они короли металла»



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В новом интервью для RadioactiveMike Z гитарист ATREYU Dan Jacobs рассказал о своей любви к METALLICA:

«Мы играли с ними пару раз — всегда на фестивалях, но никогда не было тура METALLICA/ATREYU.

Они короли металла — рока и металла — они самые успешные. Так что возможность испытать это и увидеть, как они работают, очень вдохновляет любую группу, особенно в мире рока. Вы только смотрите, что они делают, и думаете: "Мать честная!"

Когда ты настолько велик, у тебя самое лучшее шоу; оно просто обалденное. Оно просто вне рамок в самом потрясающем, эпическом смысле. Они по-прежнему звучат так же хорошо, как и раньше, если не лучше. Я имею в виду, что эти чуваки просто отрываются на полную катушку. James Hetfield — просто зверь. Это отличный опыт. Есть причина, по которой они стали такими великими и добились такого успеха: они настоящие. Если вы пойдёте на концерт METALLICA, вы не будете разочарованы».

На вопрос о том, как он впервые узнал о музыке METALLICA, Дэн ответил:

«Первой песней METALLICA, которую я услышал, была "Enter Sandman" в 1990-х годах. Это было примерно в то время, когда я только начинал знакомиться с... Думаю, я стал уделять музыке больше внимания, чем когда-либо. Я начал смотреть MTV. Раньше музыка была для меня чем-то мимолётным, что я слышал по радио. Я не особо искал её. Но в тот момент, когда мне было 12 или 13 лет, я действительно занимался музыкой и был просто одержим ею. Так что я помню, как смотрел MTV или VH1, и METALLICA "Enter Sandman" появлялась время от времени. Мне она нравилась — это не было чем-то таким, во что я влюбился, но я понимал, что это отличная песня, у неё был мощный звук, с барабанами, гитарами и всем остальным. Это не совсем соответствовало тому, что я слушал в то время; меня больше тянуло к панку... Что касается мейнстрима — THE OFFSPRING и GREEN DAY и RANCID, которые привели меня больше в мир панка, который затем привёл меня в хардкор-группы, которые после этого привели меня в металл, что было примерно в школьные годы. Именно тогда я вернулся и начал слушать METALLICA немного больше, особенно такие песни, как "Battery". Я думаю, что это, вероятно, самая выдающаяся песня, которая нашла во мне отклик, когда я слушал "более старые песни" METALLICA... Из всех старых песен METALLICA эта по какой-то причине засела у меня в голове больше всего».

ATREYU





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

industrialist


9 июн 2021, 16:11		Надо только вовремя подлизывать попец

resurgamresponses


9 июн 2021, 18:11		он что думает чо метла отслеживает что кто про них вякнул?


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