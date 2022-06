27 июн 2022



ATREYU переиздают дебют



ATREYU сообщили о том, что выпустят на разноцветном виниле первую работу "Suicide Notes And Butterfly Kisses" по случаю 20-летия с момента оригинального выхода пластинки.



Трек-лист:



Side A:

"A Song for The Optimists:

"Dilated"

"Ain't Love Grand"

"Living Each Day Like You're Already Dead"

"Deanne The Arsonist"



Side B:

"Someone's Standing On My Chest"

"At Least I Know I'm A Sinner"

"Tulips Are Better"

"A Vampires Lament"

"Lip Gloss And Black"







