ATREYU выпустят ЕР осенью, а альбом зимой



ATREYU сообщили о том, что третий ЕР, получивший название "A Torch In The Dark", будет выпущен третьего ноября, а в декабре группа выпустит полноформатную пластинку "The Beautiful Dark Of Life". Фрагмент из этого ЕР, композиция (i), доступна ниже:



01. (i)

02. Death Or Glory

03. Evermore

04. Come Down







