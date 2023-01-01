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Вокалист ATREYU о переходе на выпуск ЕР



Brandon Saller перед выступлением на фестивале Rocklahoma ответил на вопрос о том, почему группа решила выпускать ЕР, а не полноформатные альбомы:



«Весь проект в целом представляет собой как бы повторение одной и той же истории. И мы просто хотели найти способ привлечь внимание к песням по отдельности. Мне кажется, что в наше время часто выпускаются альбомы, в которых три или четыре песни привлекают к себе внимание. Остальные просто уходят на второй план, что очень плохо, ведь ты создаешь искусство и вкладываешь в него все, что у тебя есть.



Каждый EP проходит жизненный цикл, сезоны жизни, если хотите, чтобы в конце рассказать одну большую историю. Так что это своего рода способ, с помощью которого мы можем немного углубиться в историю, а также способ, с помощью которого мы можем дать нашей аудитории возможность сосредоточиться на небольших частях песен за один раз».







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