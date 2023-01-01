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*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 34
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 27
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*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 19
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Atreyu

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19 авг 2023 : 		 Новое видео ATREYU

29 июл 2023 : 		 Вокалист ATREYU: «Сейчас синглы предпочтительнее»

8 июл 2023 : 		 Новый ЕР ATREYU выйдет летом

23 апр 2023 : 		 Новое видео ATREYU

17 мар 2023 : 		 Новое видео ATREYU

28 янв 2023 : 		 Новая песня ATREYU

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7 июн 2021 : 		 Новое видео ATREYU

31 май 2021 : 		 ATREYU в акустике

14 май 2021 : 		 Новое видео ATREYU

1 май 2021 : 		 Новая песня ATREYU

9 апр 2021 : 		 Вокалист ATREYU в новом треке

1 апр 2021 : 		 Новое видео ATREYU

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17 дек 2020 : 		 Барабанщик ATREYU: «Мы ощущаем новую энергетику»

16 окт 2020 : 		 Новая песня ATREYU

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14 фев 2020 : 		 Фронтмен ATREYU заявил, что в новом альбоме будут элементы «мрачного готик-попа 1980-х»

15 окт 2019 : 		 Барабанщик ATREYU в AMERICAN GENTLEMEN,

24 авг 2019 : 		 Новое видео ATREYU

24 июл 2019 : 		 ATREYU выпустят расширенную версию последнего альбома
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Вокалист ATREYU о переходе на выпуск ЕР



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Brandon Saller перед выступлением на фестивале Rocklahoma ответил на вопрос о том, почему группа решила выпускать ЕР, а не полноформатные альбомы:

«Весь проект в целом представляет собой как бы повторение одной и той же истории. И мы просто хотели найти способ привлечь внимание к песням по отдельности. Мне кажется, что в наше время часто выпускаются альбомы, в которых три или четыре песни привлекают к себе внимание. Остальные просто уходят на второй план, что очень плохо, ведь ты создаешь искусство и вкладываешь в него все, что у тебя есть.

Каждый EP проходит жизненный цикл, сезоны жизни, если хотите, чтобы в конце рассказать одну большую историю. Так что это своего рода способ, с помощью которого мы можем немного углубиться в историю, а также способ, с помощью которого мы можем дать нашей аудитории возможность сосредоточиться на небольших частях песен за один раз».




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