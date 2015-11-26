сегодня



ATREYU выпустили пиво



Американская группа ATREYU совместно с Noble Ale Works создали пиво "Atreyu Superhero DIPA With Orange Zest" на основе хмелей Citra и El Dorado. 16 декабря в Noble Ale Works Brewery состоится вечеринка по случаю премьеры пива, на которой можно не только протестировать продукт, но и встретиться с музыкантами коллектива.















+0 -0









просмотров: 67

