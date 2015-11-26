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Atreyu

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15 дек 2018 : 		 ATREYU выпустили пиво

25 сен 2018 : 		 Новое видео ATREYU

12 сен 2018 : 		 Новая песня ATREYU

27 авг 2018 : 		 Новое видео ATREYU

22 авг 2016 : 		 ATREYU начнут запись в 2017 году

27 июн 2016 : 		 ATREYU хотят начать работать над новым материалом в 2017

12 фев 2016 : 		 Новое видео ATREYU

5 фев 2016 : 		 ATREYU на EMGtv

2 сен 2015 : 		 Новое видео ATREYU

17 авг 2015 : 		 Видео с текстом от ATREYU

14 авг 2015 : 		 Новая песня ATREYU

18 июл 2015 : 		 Новое видео ATREYU

1 июл 2015 : 		 Тизер нового альбома ATREYU

28 апр 2015 : 		 Новый альбом ATREYU выйдет в сентябре

24 мар 2015 : 		 Новое видео ATREYU

13 фев 2015 : 		 Вокалист ATREYU: "Мои братья и я создали наш лучший альбом"

6 сен 2014 : 		 Новая песня ATREYU

2 июл 2014 : 		 ATREYU возвращаются!

16 янв 2011 : 		 ATREYU объявляют о перерыве

29 сен 2010 : 		 ATREYU записали кавер-версию AEROSMITH для нового ЕР

11 июл 2010 : 		 Новое видео ATREYU

25 мар 2010 : 		 Новое видео ATREYU

14 окт 2009 : 		 Новое видео ATREYU

23 сен 2009 : 		 Обложка нового альбома ATREYU

18 сен 2009 : 		 Новая песня ATREYU

15 сен 2009 : 		 Новая песня ATREYU
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ATREYU выпустили пиво



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Американская группа ATREYU совместно с Noble Ale Works создали пиво "Atreyu Superhero DIPA With Orange Zest" на основе хмелей Citra и El Dorado. 16 декабря в Noble Ale Works Brewery состоится вечеринка по случаю премьеры пива, на которой можно не только протестировать продукт, но и встретиться с музыкантами коллектива.



ATREYU-Branded Beer Has Arrived




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