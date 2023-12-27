27 дек 2023



Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Германии»



Marc "Porter" McKnight в интервью "BREWtally Speaking" ответил на вопрос, почему переехал из США в Германию:



«Это был сложный выбор. Это и правда был важный выбор. Мы с моей женой Джулией заговорили об этом в мае этого года. И мы начали думать о том, неужели мы и правда хотим жить в Алабаме вечно? И дело было не в доме, не в моей семье и не в собственности. Это было... Ненавижу говорить о политике.



Америка находится в интересном состоянии. И я полагаю, что в течение некоторого времени, живя там, где мы жили, я особенно ощущал попытку быть отравленным по всем фронтам. С менталитетом американского правительства, политикой и культурой - с едой, это абсолютно самый худший грёбаный хлам, который только можно представить, он отравлен, напичкан химикатами и всем этим дерьмом, и чтобы приобрести более качественные продукты, это уже не по карману. И нам очень трудно позволить себе там жить. Трудно, б$$$ь, процветать и иметь хоть какую-то полноценную жизнь. Трудно платить за квартиру. Трудно оплачивать коммунальные услуги. Трудно зарабатывать деньги. Просто чертовски трудно. Тогда мы начали много говорить о жизни здесь [в Германии] и о том, насколько она может быть другой.



Когда мы ездили в Европу в январе, феврале и марте этого года - мы играли перед BULLET [FOR MY VALENTINE], — я приехал с Джулией и [нашей собакой] Джун в начале января и остановился у ее родителей, которые живут в трех с половиной минутах езды от церкви, построенной в начале 1400-х годов, и здесь было просто прекрасно, очень спокойно и удивительно, и мы просто фантастически провели время. И мы услышали, сколько они заплатили за свой дом, и это было необычайно интересно, что напомнило нам... потому что мы провели здесь время — Джулия в особенности, потому что я был в туре большую часть этого периода, но она провела здесь много времени, — и мы много говорили о том, насколько другой может быть наша жизнь в Германии, о плюсах и минусах.



Мы думали, что Алабама будет моим "вечным домом". И так оно и есть — это место по-прежнему связано с моей семьей, и я по-прежнему хочу проводить там как можно больше времени, и кто знает, что нас ждет в будущем; возможно, мы когда-нибудь туда вернемся. Но когда мы начали думать о плюсах пребывания здесь... Здравоохранение доступно, жизнь доступна. В первую же неделю пребывания здесь я пошел в их версию CVS или Walgreens под названием DM и купил точно такие же вещи, как в Target или любом другом магазине, и сравнил цены, и оказалось, что точно такой же товар в Штатах стоит в два раза дороже - те же суммы, всё то же самое. И я такой: "Нихрена себе!" Это не тот же самый продукт. Но я был в восторге. А потом ты идешь в магазин, покупаешь хлеб и берешь большую буханку лучшего хлеба, который ты когда-либо пробовал, чтобы сделать такие прекрасные сэндвичи: два кусочка хлеба с мясом, или сыром, или, бл**ь, повидлом, или спредом, или Nutella, или маслом и медом, или чем там еще, - всё это восхитительно, и ты сыт. Это полноценная еда. У вас есть два куска хлеба в Штатах... Вчера вечером мы видели мем с парнем, который переехал из Штатов в Берлин, и он такой: "Если у тебя есть два куска хлеба в Штатах, ты беден". [Кто-то] спрашивает [его], типа: "Йоу, что за херня? Давай я дам тебе пять долларов. Поешь по-настоящему". Вы не насытитесь. Такие вот простые вещи.



Не поймите меня неправильно: У Германии есть свои проблемы, у Европы есть свои проблемы, везде есть свои гребаные проблемы. Давайте проясним ситуацию. Но в основе культуры правительства [Германии] лежит возможность для своих граждан найти счастье и пространство для себя и своих семей, и они помогают им в этом. И это, б$$$ь, день и ночь, по сравнению с тем, что мы можем ощутить в Штатах, потому что в Штатах им на нас наплевать, и так было всегда. И я никогда не чувствовал себя в безопасности, и я никогда не чувствовал себя в уверенности. И я не боюсь, что в меня будут стрелять каждые две секунды. Если мы заведем потомство, мы можем отправить наших детей в школу прямо на соседней улице и позволить им просто пойти и погулять самим по себе. Можно не бояться таких ситуаций. Здесь так много плюсов. И мы рядом с её семьей. Мы в гребаных горах. Мы выходим через заднюю дверь, а там огромные, огромные поля, на которых Джун может играть. Дальше — лес. Здесь невероятно красиво, невероятно спокойно и невероятно хорошо. Не говоря уже о доме - я не хочу говорить о цифрах, но мы купили этот дом, в котором три гребаных этажа. Мы можем жить наверху, у нас есть место для занятий искусством, у нас есть место для сада, у нас есть место для творческого и семейного роста, и всё такое, и друзья могут приходить и оставаться, когда захотят. И это место стоит меньше, чем месячная квартира-студия в Лос-Анджелесе — да почти везде в наши дни. Это безумие. Так что все эти обстоятельства и все эти факторы просто были, типа, "Да ну нах!" А еще, если быть совсем эгоистичным и откровенным, мне нравится здесь жить. Мне нравится быть рядом с церковью 1400-х годов. Мне нравится смотреть на архитектуру. Мне нравится смотреть на старое добро. Мне нравится, что я могу слетать в Барселону за 30 евро, если захочу, или поехать в Амстердам, или сесть на поезд и поехать в Мюнхен или Берлин, или еще куда-нибудь. Мне нравится, что я могу побывать в этих сраных местах, которые всю мою жизнь казались такими экзотическими, а теперь они просто у меня на заднем дворе. Для меня всё это просто потрясающе!»







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