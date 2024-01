сегодня



Новая песня MAGNUM



MAGNUM сообщили о том, что выпустят новую работу, получившую название "Here Comes The Rain", 12 января на Steamhammer/SPV:



01. Run Into The Shadows

02. Here Comes The Rain

03. Some Kind Of Treachery

04. After The Silence

05. Blue Tango

06. The Day He Lied

07. The Seventh Darkness

08. Broken City

09. I Wanna Live

10. Borderline







