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Magnum

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|||| 9 янв 2024

Умер гитарист MAGNUM



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«От имени семьи дочь Дионн Кларкин с глубоким прискорбием сообщает о кончине Тони Кларкина. После непродолжительной болезни он мирно скончался в окружении своих девочек в воскресенье 7 января 2024 года.

Я знаю, что Тони тронул очень многих людей своей музыкой, причем самыми разными способами. У меня нет слов, чтобы объяснить, что он значил для меня, потому что горе слишком свежо.

Как многие из вас знают, Тони очень любил животных. Семья намерена основать благотворительный фонд его имени, чтобы помочь в этом деле. Пожалуйста, не присылайте цветы или открытки, так как он предпочел бы, чтобы выражение сочувствия было направлено на благотворительность таким образом.

Для меня было честью называть его своим отцом».

Глава компании Steamhammer Olly Hahn: «Мы в SPV/Steamhammer потрясены кончиной Тони. Мы не можем поверить, что его больше нет. В течение 22 лет вся команда и я имели удовольствие работать с ним, 22 года фантастической музыки, доверия и преданности. Мы навсегда благодарны ему за это. Покойся с миром, Тони!»








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10 янв 2024
gravitgroove
Доброй памяти
10 янв 2024
z
zid1994
Совсем недавно ознакомился с дискографией группы и How far jerusalem произвела просто фантастическое впечатление. Спасибо за прекрасную музыку!
R. I. P.

просмотров: 154

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