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Музыканты MAGNUM о состоянии здоровья TONY CLARKIN'а



Участники MAGNUM Bob Catley и Lee Morris прокомментировали недавнее объявление TONY CLARKIN о его болезни в интервью Friday 13th:



Bob: «У меня было несколько неприятных дней, если честно, из-за проблем с Tony и всего остального, и тур пришлось отменить, потому что он не может взять на себя обязательства на данном этапе. Но скоро всё наладится, что бы они ему ни посоветовали.



У него довольно редкое заболевание позвоночника, и это проявилось, пожалуй, с тех пор, как мы дали несколько концертов в прошлом году, а потом мы записывали новый альбом весь этот год, и ему постепенно становилось хуже, а теперь, похоже, наступило совсем тяжелое время. Он не может ничего делать. Так что гастроли, ношение гитары на сцене в течение почти двух часов и [нахождение в] гастрольном автобусе — просто сам факт того, что ты на гастролях, сейчас является большим "нет-нет". И мы все такие, типа, "Ох, Tony". Но, конечно, сейчас он должен как-то подлечиться, а будущее позаботится о себе само. Мы не можем говорить о будущем. Еще слишком рано. Мы просто хотим, чтобы он был в лучшем состоянии и чтобы все были снисходительны и с пониманием отнеслись к его ситуации. И я знаю, что так и будет, потому что это фанаты MAGNUM, и, конечно, они будут отзывчивы и понимающи. И я знаю, что на Facebook полно людей, которые посылают Tony свои наилучшие пожелания. И в Интернете всё это есть, его заявление найти несложно. Так что просто прочитайте его и мне нечего сказать вам больше, чем уже написано в этом сообщении».



Lee: «Tony очень расстроен из-за тура. Мы все очень гордимся нашим новым альбомом. Мы очень хотим выйти на сцену и сыграть эти песни вживую для всех. Так что я знаю, что он будет очень расстроен. Похоже, мы просто прокляты, когда дело доходит до гастролей. Это уже второй тур — у нас был отменен тур "The Serpent Rings" из-за COVID, а теперь всё отменяется из-за проблем со здоровьем Tony, и это уже второй тур, который нам пришлось отменить, так что по материалу последних четырех пластинок мы отыграли едва ли два полноценных тура»



Bob: «Мы уже были в этой ситуации. У каждого возникает дежа вю. Я просто не хочу к этому привыкать. Всё не так, как должно быть».



Lee: «На сегодняшний день здоровье Tony - это самое главное. В конце концов, он наш капитан, он наш друг. Мы должны быть уверены, что с ним всё в порядке. И я знаю, что Tony — настоящий солдат, и он пытался принять участие в туре, но было бы несправедливо подвергать его такому испытанию. Находиться в гастрольном автобусе и носить на себе гитару — это было бы слишком. Это мудрое решение!»











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