MAGNUM всё

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*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
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Вокалист MAGNUM Bob Catley опубликовал видео, в котором сообщил:

«Всем привет. С вами Боб. Хорошо. Я бы очень хотел не сообщать вам об этом, но я и правда не могу больше терпеть отсутствие Тони. Пожалуйста, простите меня, и я надеюсь, что вы сможете понять, что я чувствую. Я много думал об этом в последнее время.

С тех пор как мы потеряли Тони, мы потеряли наш путеводный свет, магнум форс, стоящий за группой, нашего автора песен, нашего продюсера, нашего гитариста. Он был всем для группы. Он был всем для меня. Последние 50 лет мы никуда не ездили друг без друга. На гастролях, в студии, я постоянно был рядом с ним, работал над вещами вместе с ним. У меня была прекрасная жизнь с Тони. Но теперь для меня все это слишком, люди. Я не могу жить без Тони.

Возможно, в ближайшем будущем я появлюсь в другой форме — как знать, — но я не могу продолжать в том же духе. Это слишком грустно, все это слишком горько.

Надеюсь, вы меня поймете. Вы были фантастическими - лучшими зрителями на свете. Вы поддерживали эту группу год за годом, альбом за альбомом, и мы благодарны вам за это.

Так что оставайтесь собой. Храните музыку Тони в своем сердце на протяжении всей жизни. Я знаю, что так и будет. Я всегда буду носить MAGNUM в себе. И всегда рядом со мной будет Тони Кларкин, куда бы я ни отправился.

Я люблю тебя. Ты был великолепен. Но мне пора уходить. Это мой последний звонок под занавес, хорошо? Мы еще увидимся. Будьте здоровы. Пока-пока!»






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9 мар 2024
Corpsegrinder04
Да ясен хрен, что всё. Доходяге на фотке 76 лет, уж о душе пора задумываться.
Когда вижу таких стариков, вспоминаю Жан-Поля Бельмондо. Который в свои 100500 лет собирался какого-то киллера играть в новом боевике. И задвухсотился через пару тройку месяцев после анонса в 88 лет. Всему своё время. Не все такие живчики как Джаггер.
  Dislike!2
9 мар 2024
Exceptional
Хорошая группа, очень жаль. Но всё логично, хоть и грустно.
9 мар 2024
M
Mike Barlow
Большое творческое наследие оставили. Целый жанр "под ключ" создали.

просмотров: 586

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