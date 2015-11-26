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все новости группы
Magnum
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http://www.hard-rain.demon.co.uk
Myspace:
http://www.myspace.com/magnumuk
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/MAGNUM/130643409137
17 авг 2021
:
Новый альбом MAGNUM выйдет зимой
8 апр 2021
:
Ранние альбомы MAGNUM выйдут на виниле
30 ноя 2020
:
Видео с текстом от MAGNUM
29 ноя 2020
:
Специальный релиз от MAGNUM
16 мар 2020
:
MAGNUM сдали назад
11 мар 2020
:
MAGNUM: «Нах коронавирус!»
11 янв 2020
:
Новая песня MAGNUM
23 ноя 2019
:
Видео с текстом от MAGNUM
22 окт 2019
:
Новый альбом MAGNUM выйдет зимой
30 авг 2019
:
MAGNUM завершили запись альбома
8 авг 2019
:
Видео с выступления MAGNUM
9 ноя 2018
:
Видео с текстом от MAGNUM
31 окт 2018
:
Концертный альбом MAGNUM выйдет зимой
2 фев 2018
:
Успехи в чартах MAGNUM
10 дек 2017
:
Видео с текстом от MAGNUM
27 окт 2017
:
Новый альбом MAGNUM выйдет зимой
11 дек 2016
:
MAGNUM покинул клавишник
11 ноя 2016
:
Новый релиз MAGNUM выйдет в январе
1 фев 2016
:
Новое видео MAGNUM
11 янв 2016
:
Тизер нового альбома MAGNUM
1 дек 2015
:
Новый альбом MAGNUM выйдет в феврале
28 апр 2015
:
Семплы концертных треков MAGNUM
4 апр 2015
:
MAGNUM приступили к работе
27 фев 2015
:
Концертный релиз MAGNUM выйдет в мае
6 ноя 2014
:
Новый сингл MAGNUM выйдет в ноябре
3 сен 2014
:
Новый сингл MAGNUM выйдет в октябре
15 мар 2014
:
Семплы новых песен MAGNUM
12 фев 2014
:
Фрагмент новой песни MAGNUM
21 янв 2014
:
Трек-лист нового альбома MAGNUM
7 окт 2013
:
Обложка нового альбома MAGNUM
16 авг 2013
:
MAGNUM завершили запись
9 июл 2013
:
Подробности нового альбома MAGNUM 'Escape From The Shadow Garden'
27 июн 2013
:
Название нового альбом MAGNUM
8 апр 2013
:
MAGNUM планируют студийную работу
5 сен 2012
:
Новая песня MAGNUM
4 июл 2012
:
Детали нового альбома MAGNUM
28 июн 2012
:
Трек-лист нового альбома MAGNUM
5 июн 2012
:
MAGNUM заканчивают работу над альбомом
9 фев 2012
:
MAGNUM пишут новый альбом
7 окт 2011
:
Семплы нового релиза MAGNUM
31 авг 2011
:
Детали нового релиза MAGNUM
26 дек 2010
:
Новый Widget от MAGNUM
11 ноя 2010
:
Новый сборник MAGNUM
8 авг 2010
:
Трек-лист и дата выхода нового альбоа MAGNUM
9 июл 2010
:
MAGNUM работают над новым альбомом
17 авг 2021
Новый альбом
MAGNUM
выйдет зимой
Участники MAGNUM завершают сведение нового альбома, выход которого запланирован на январь на SPV/Steamhammer.
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overgrin
17 авг 2021, 21:56
Молодцы!!!
Сочиняют парни,,,,хотя многие в таком возрасте на печи лежат и ...не употребляют,как Боб :-)
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overgrin
Сочиняют парни,,,,хотя многие в таком возрасте на печи лежат и ...не употребляют,как Боб :-)
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).