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Magnum

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17 авг 2021 : 		 Новый альбом MAGNUM выйдет зимой

8 апр 2021 : 		 Ранние альбомы MAGNUM выйдут на виниле

30 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от MAGNUM

29 ноя 2020 : 		 Специальный релиз от MAGNUM

16 мар 2020 : 		 MAGNUM сдали назад

11 мар 2020 : 		 MAGNUM: «Нах коронавирус!»

11 янв 2020 : 		 Новая песня MAGNUM

23 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от MAGNUM

22 окт 2019 : 		 Новый альбом MAGNUM выйдет зимой

30 авг 2019 : 		 MAGNUM завершили запись альбома

8 авг 2019 : 		 Видео с выступления MAGNUM

9 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от MAGNUM

31 окт 2018 : 		 Концертный альбом MAGNUM выйдет зимой

2 фев 2018 : 		 Успехи в чартах MAGNUM

10 дек 2017 : 		 Видео с текстом от MAGNUM

27 окт 2017 : 		 Новый альбом MAGNUM выйдет зимой

11 дек 2016 : 		 MAGNUM покинул клавишник

11 ноя 2016 : 		 Новый релиз MAGNUM выйдет в январе

1 фев 2016 : 		 Новое видео MAGNUM

11 янв 2016 : 		 Тизер нового альбома MAGNUM

1 дек 2015 : 		 Новый альбом MAGNUM выйдет в феврале

28 апр 2015 : 		 Семплы концертных треков MAGNUM

4 апр 2015 : 		 MAGNUM приступили к работе

27 фев 2015 : 		 Концертный релиз MAGNUM выйдет в мае

6 ноя 2014 : 		 Новый сингл MAGNUM выйдет в ноябре

3 сен 2014 : 		 Новый сингл MAGNUM выйдет в октябре
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|||| 17 авг 2021

Новый альбом MAGNUM выйдет зимой



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Участники MAGNUM завершают сведение нового альбома, выход которого запланирован на январь на SPV/Steamhammer.

MAGNUM Issue Studio Update; New Album Due In January



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


17 авг 2021, 21:56		Молодцы!!!
Сочиняют парни,,,,хотя многие в таком возрасте на печи лежат и ...не употребляют,как Боб :-)


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