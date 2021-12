сегодня



Видео с текстом от MAGNUM



MAGNUM опубликовали официальное видео с текстом на песню "No Steppin' Stones", которая будет включена в новую студийную работу The Monster Roars.



Трек-лист:



01. The Monster Roars (3:57)



02. Remember (5:05)



03. All You Believe In (5:01)



04. I Won't Let You Down (3:57)



05. The Present Not The Past (5:27)



06. No Steppin' Stones (3:57)



07. That Freedom Word (4:52)



08. Your Blood Is Violence (6:44)



09. Walk The Silent Hours (4:51)



10. The Day After The Night Before (4:23)



11. Come Holy Men (5:01)



12. Can't Buy Yourself Heaven (5:00) http://www.hard-rain.demon.co.uk







