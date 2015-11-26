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Magnum

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27 окт 2017 : 		 Новый альбом MAGNUM выйдет зимой

11 дек 2016 : 		 MAGNUM покинул клавишник

11 ноя 2016 : 		 Новый релиз MAGNUM выйдет в январе

1 фев 2016 : 		 Новое видео MAGNUM

11 янв 2016 : 		 Тизер нового альбома MAGNUM

1 дек 2015 : 		 Новый альбом MAGNUM выйдет в феврале

28 апр 2015 : 		 Семплы концертных треков MAGNUM

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Новый альбом MAGNUM выйдет зимой



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MAGNUM выпустят новую студийную работу, получившую название "The Monster Roars", 14 января на SPV/Steamhammer. Первый сингл из этого альбома, "I Won't Let You Down", будет представлен 12 ноября, а еще один трек, "No Steppin' Stones" — 17 декабря.

Трек-лист:

01. The Monster Roars (3:57)

02. Remember (5:05)

03. All You Believe In (5:01)

04. I Won't Let You Down (3:57)

05. The Present Not The Past (5:27)

06. No Steppin' Stones (3:57)

07. That Freedom Word (4:52)

08. Your Blood Is Violence (6:44)

09. Walk The Silent Hours (4:51)

10. The Day After The Night Before (4:23)

11. Come Holy Men (5:01)

12. Can't Buy Yourself Heaven (5:00)

MAGNUM To Release New Album 'The Monster Roars' In January



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