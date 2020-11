Видео с текстом от MAGNUM

сегодня



MAGNUM опубликовали официальное видео с текстом на песню "On Christmas Day", которая будет включена в выходящий 8 января на Steamhammer/SPV альбом-компиляцию "Dance Of The Black Tattoo".



Трек-лист:



01. Black Skies (Live)



02. Freedom Day (Live)



03. All My Bridges (Live)



04. On A Storyteller's Night (Live)



05. Dance Of The Black Tattoo (Live)



06. On Christmas Day (Radio Edit)



07. Born To Be King



08. Phantom Of Paradise Circus



09. No God Or Saviour



10. Your Dreams Won't Die (Live)



11. Twelve Men Wise And Just (Live)



12. Show Me Your Hands (Radio Edit)



13. Not Forgiven (Radio Edit)



14. Madman Or Messiah (Radio Edit)













