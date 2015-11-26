Специальный релиз от MAGNUM

Спустя три года с момента выпуска сборника MAGNUM "The Valley Of Tears - The Ballads" группа выпускает новую компиляцию "Dance Of The Black Tattoo", представляющую их роковую сторону. Релиз будет доступен на CD в диджипаке, на двойном виниле, в цифровом виде и специальной версии винил/CD только в магазине Steamhammer/SPV.
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