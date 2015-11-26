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Magnum

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29 ноя 2020 : 		 Специальный релиз от MAGNUM

16 мар 2020 : 		 MAGNUM сдали назад

11 мар 2020 : 		 MAGNUM: «Нах коронавирус!»

11 янв 2020 : 		 Новая песня MAGNUM

23 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от MAGNUM

22 окт 2019 : 		 Новый альбом MAGNUM выйдет зимой

30 авг 2019 : 		 MAGNUM завершили запись альбома

8 авг 2019 : 		 Видео с выступления MAGNUM

9 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от MAGNUM

31 окт 2018 : 		 Концертный альбом MAGNUM выйдет зимой

2 фев 2018 : 		 Успехи в чартах MAGNUM

10 дек 2017 : 		 Видео с текстом от MAGNUM

27 окт 2017 : 		 Новый альбом MAGNUM выйдет зимой

11 дек 2016 : 		 MAGNUM покинул клавишник

11 ноя 2016 : 		 Новый релиз MAGNUM выйдет в январе

1 фев 2016 : 		 Новое видео MAGNUM

11 янв 2016 : 		 Тизер нового альбома MAGNUM

1 дек 2015 : 		 Новый альбом MAGNUM выйдет в феврале

28 апр 2015 : 		 Семплы концертных треков MAGNUM

4 апр 2015 : 		 MAGNUM приступили к работе

27 фев 2015 : 		 Концертный релиз MAGNUM выйдет в мае

6 ноя 2014 : 		 Новый сингл MAGNUM выйдет в ноябре

3 сен 2014 : 		 Новый сингл MAGNUM выйдет в октябре

15 мар 2014 : 		 Семплы новых песен MAGNUM

12 фев 2014 : 		 Фрагмент новой песни MAGNUM

21 янв 2014 : 		 Трек-лист нового альбома MAGNUM
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Специальный релиз от MAGNUM



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Спустя три года с момента выпуска сборника MAGNUM "The Valley Of Tears - The Ballads" группа выпускает новую компиляцию "Dance Of The Black Tattoo", представляющую их роковую сторону. Релиз будет доступен на CD в диджипаке, на двойном виниле, в цифровом виде и специальной версии винил/CD только в магазине Steamhammer/SPV.

Трек-лист:

01. Black Skies (Live)

02. Freedom Day (Live)

03. All My Bridges (Live)

04. On A Storyteller's Night (Live)

05. Dance Of The Black Tattoo (Live)

06. On Christmas Day (Radio Edit)

07. Born To Be King

08. Phantom Of Paradise Circus

09. No God Or Saviour

10. Your Dreams Won't Die (Live)

11. Twelve Men Wise And Just (Live)

12. Show Me Your Hands (Radio Edit)

13. Not Forgiven (Radio Edit)

14. Madman Or Messiah (Radio Edit)

MAGNUM to Release Special Album,




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