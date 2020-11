сегодня



Специальный релиз от MAGNUM



Спустя три года с момента выпуска сборника MAGNUM "The Valley Of Tears - The Ballads" группа выпускает новую компиляцию "Dance Of The Black Tattoo", представляющую их роковую сторону. Релиз будет доступен на CD в диджипаке, на двойном виниле, в цифровом виде и специальной версии винил/CD только в магазине Steamhammer/SPV.



Трек-лист:



01. Black Skies (Live)



02. Freedom Day (Live)



03. All My Bridges (Live)



04. On A Storyteller's Night (Live)



05. Dance Of The Black Tattoo (Live)



06. On Christmas Day (Radio Edit)



07. Born To Be King



08. Phantom Of Paradise Circus



09. No God Or Saviour



10. Your Dreams Won't Die (Live)



11. Twelve Men Wise And Just (Live)



12. Show Me Your Hands (Radio Edit)



13. Not Forgiven (Radio Edit)



14. Madman Or Messiah (Radio Edit)











