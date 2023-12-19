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У лидера MAGNUM неизлечимая болезнь позвоночника



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TONY CLARKIN опубликовал следующее сообщение:

«Боюсь, у меня для вас, ребята, плохие новости. В течение последнего года или около того меня беспокоили всё более сильные боли в шее и голове. Долгое время врачи не могли понять причину, но теперь они выяснили, и это предвещает некоторые изменения.

У меня развилось редкое заболевание позвоночника. Оно не ограничивает жизнь, но у некоторых людей может быть дегенеративным, и, к сожалению, оно неизлечимо. Существуют некоторые методы воздействия, которые могут помочь, но мы не знаем, насколько они будут эффективны.

Учитывая характер гастролей и вес электрогитар, это означает, что я никак не смогу отыграть запланированные на весну концерты. Мы приняли решение отменить тур, вместо того чтобы морочить всем голову, пытаясь отложить его в надежде, что в ближайшем будущем всё наладится. Bob [Catley, вокал] посчитал, что так будет неправильно поступать со всеми.

Это не означает кончину MAGNUM, но наше будущее, возможно, будет немного другим, так что, пожалуйста, потерпите немного, пока мы пытаемся понять, как мне быть дальше и что я могу, а что не могу теперь делать.

Мне очень жаль всех, кто уже купил билеты, и само собой разумеется, что я очень расстроен тем, что не смогу сыграть для вас.

Берегите здоровье, и я надеюсь, что скоро мы снова увидимся!»




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19 дек 2023
F
Flashback
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Спасибо за музыку!
19 дек 2023
M
Mike Barlow
Старость не радость... (((

просмотров: 577

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