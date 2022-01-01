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*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 11
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*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 17
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
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Magnum

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26 апр 2022 : 		 MAGNUM получили награду за 50-летие

17 дек 2021 : 		 Видео с текстом от MAGNUM

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от MAGNUM

23 окт 2021 : 		 Новый альбом MAGNUM выйдет зимой

3 сен 2021 : 		 MAGNUM переносят тур на 2022 год

17 авг 2021 : 		 Новый альбом MAGNUM выйдет зимой

8 апр 2021 : 		 Ранние альбомы MAGNUM выйдут на виниле

30 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от MAGNUM

29 ноя 2020 : 		 Специальный релиз от MAGNUM

16 мар 2020 : 		 MAGNUM сдали назад

11 мар 2020 : 		 MAGNUM: «Нах коронавирус!»

11 янв 2020 : 		 Новая песня MAGNUM

23 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от MAGNUM

22 окт 2019 : 		 Новый альбом MAGNUM выйдет зимой

30 авг 2019 : 		 MAGNUM завершили запись альбома

8 авг 2019 : 		 Видео с выступления MAGNUM

9 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от MAGNUM

31 окт 2018 : 		 Концертный альбом MAGNUM выйдет зимой

2 фев 2018 : 		 Успехи в чартах MAGNUM

10 дек 2017 : 		 Видео с текстом от MAGNUM

27 окт 2017 : 		 Новый альбом MAGNUM выйдет зимой

11 дек 2016 : 		 MAGNUM покинул клавишник

11 ноя 2016 : 		 Новый релиз MAGNUM выйдет в январе

1 фев 2016 : 		 Новое видео MAGNUM

11 янв 2016 : 		 Тизер нового альбома MAGNUM

1 дек 2015 : 		 Новый альбом MAGNUM выйдет в феврале
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|||| сегодня

MAGNUM получили награду за 50-летие



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MAGNUM получили награду за 50-летие творческой деятельности от SPV/Steamhammer. В этом году исполнится вот уже двадцать лет, как коллектив сотрудничает с лейблом, и они продали более 400 000 копий своей музыки!

MAGNUM Receives 50th Anniversary Award From Their Record Label




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