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MAGNUM получили награду за 50-летие



MAGNUM получили награду за 50-летие творческой деятельности от SPV/Steamhammer. В этом году исполнится вот уже двадцать лет, как коллектив сотрудничает с лейблом, и они продали более 400 000 копий своей музыки!







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