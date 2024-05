18 май 2024



Новое видео MILLENNIAL REIGN



"Wandering", новое видео группы MILLENNIAL REIGN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома World On Fire, выходящего 14 июня на Ulterium Records:



“Exousia”

“Bring Me To Life”

“Wandering”

“Trust”

“We Follow On”

“Eternity”

“Parousia”

“Crack The Eastern Sky”

“Tongues Of Fire”

“World On Fire”

“Onward To Victory”

“Allied Forces”







просмотров: 389