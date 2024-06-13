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Iommi

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TONY IOMMI работает над новыми песнями



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В рамках беседы с Full Metal Jackie гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi подтвердил, что работает над материалом для нового сольного альбома:

«Сейчас я сочиняю материал для своего альбома. Это здорово! На меня не оказывается давление. Я просто занимаюсь творчеством только когда мне хочется, потому что у меня своя жизнь, и мне нравится разнообразить её разными вещами. Но мне очень по душе работать над этим материалом, как, к примеру, это было недавно с Ozz'ом [вокалистом BLACK SABBATH Ozzy Osbourne'ом], когда я записал пару треков для его последнего сольного альбома ["Patient Number 9"], было здорово снова поработать с Ozz'ом. Сейчас я открыт для всего. Если будут достойные предложения и музыка мне понравится, я в деле».

На вопрос, собирается ли он выпустить полноценный альбом или просто будет публиковать отдельные песни, Iommi ответил:

«Нет, я собираюсь выпустить альбом. И у меня есть много материала. Сейчас мы со звукоинженером уже приступили к собиранию всего воедино. Так что это на самом деле было очень весело. И, как я уже сказал, на меня не оказывается никакого давления. Я могу просто творить в любой момент, мне не нужно сдавать материал к следующей неделе. А из-за всего остального, что происходило в моей жизни, мне приходилось работать не спеша. Но это было весело. Ради удовольствия всё и затевалось. И я с нетерпением жду того момента, когда смогу наконец выпустить альбом».

Tony также рассказал, что работает над новой песней, которая будет приурочена к предстоящему выпуску его второго фирменного одеколона в рамках сотрудничества с Xerjoff, итальянским парфюмерным домом класса люкс. В 2021 году выход первого парфюма Iommi был отмечен релизом сольной инструментальной композиции "Scent Of Dark".




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 июн 2024
M
Mike Barlow
Интересно, как с вокалом будет обстоять.?Собрать бы всех бывших кто живы и пару тех, кого всегда мечтал (Хэлфорд прям напрашивается)... Или вообще совершенно новые имена. А может быть вообще один певец на весь альбом...

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