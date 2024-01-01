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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 51
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
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Scorpions

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Видео полного выступления SCORPIONS



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Видео полного выступления SCORPIONS, которое состоялось 8 июня на OVO Arena Wembley, London, England, доступно для просмотра ниже:

"Coming Home"
"Gas in the Tank"
"Make It Real"
"The Zoo"
"Coast to Coast"
"I'm Leaving You"
"Crossfire"
"Bad Boys Running Wild"
"Delicate Dance" 
"Send Me an Angel"
"Wind of Change" (with new opening lyrics)
"Tease Me Please Me"
"The Same Thrill"
"New Vision" (drum solo)
"Blackout"
"Big City Nights"




Encore:
"Still Loving You"
"Rock You Like a Hurricane"

SCORPIONS - Fan-Filmed 4K Video Of Entire London Wembley Arena Show Streaming




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