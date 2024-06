сегодня



Видео полного выступления SCORPIONS



Видео полного выступления SCORPIONS, которое состоялось 8 июня на OVO Arena Wembley, London, England, доступно для просмотра ниже:



"Coming Home"

"Gas in the Tank"

"Make It Real"

"The Zoo"

"Coast to Coast"

"I'm Leaving You"

"Crossfire"

"Bad Boys Running Wild"

"Delicate Dance"

"Send Me an Angel"

"Wind of Change" (with new opening lyrics)

"Tease Me Please Me"

"The Same Thrill"

"New Vision" (drum solo)

"Blackout"

"Big City Nights"









Encore:

"Still Loving You"

"Rock You Like a Hurricane"







