сегодня



Новая песня HORNED ALMIGHTY



ASCENSION OF FEVER AND PLAGUE, новая песня HORNED ALMIGHTY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Contagion Zero, релиз которого намечен на пятое июля на Soulseller Records: http://www.infernusrex.com/horned_almighty.html







+0 -0



просмотров: 31