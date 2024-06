сегодня



IHSAHN в новом видео SHINING



"The Madness And The Damage Done" feat IHSAHN, новое концертное видео группы SHINING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Blackjazz Live At The Heavy Water Plant:



Intro

"The Madness And The Damage Done"

"Fisheye"

"Exit Sun"

"HEALTER SKELTER"

"The Madness And The Damage Done (Part 2)"

"Blackjazz Deathtrance"

"Omen"

"21st Century Schizoid Man"

"The Madness And The Damage Done" (feat. Ihsahn)

"RMGDN" outro







