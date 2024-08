сегодня



Новое видео RISING INSANE



"Monster", новое видео группы RISING INSANE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Wildfires, выход которого намечен в следующих вариантах:



• Exclusive LBR Shop LP Edition incl. orange-red marbled vinyl

Limited to 300 copies

• LP Edition incl. white-black marbled vinyl

Limited to 300 copies

• CD Edition in digipak

• Exclusive LBR Shop Bundles

• Standard Stream & Download



Трек-лист:



“Reign”

“Monster”

“Lighthouse”

“Malicious”

“Bet On Me”

“Warning”

“Counting Regrets (Interlude)”

“Carousel”

“Burn”

“The Door”

“Wildfires”







+0 -0



просмотров: 27