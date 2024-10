сегодня



Alissa White-Gluz в новом видео KAT VON D



I AM A MACHINE (Feat. Alissa White-Gluz), новое видео группы KAT VON D, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "My Side Of The Mountain".



«Я уже давно являюсь большой поклонницей ARCH ENEMY, и это была мечта - создавать музыку вместе с Alissa. Я очень переживала, когда попросила ее спеть в одной из моих песен, учитывая, что я делаю более мрачную, электронную музыку, а не металл, но была так счастлива и рада, когда она согласилась стать частью этого альбома. Она одна из самых талантливых моих подруг. Возможность лично записать ее огромный вокальный диапазон была просто невероятной».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 108