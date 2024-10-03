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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 28
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 16
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Kat von D

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Alissa White-Gluz в новом видео KAT VON D



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I AM A MACHINE (Feat. Alissa White-Gluz), новое видео группы KAT VON D, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "My Side Of The Mountain".

«Я уже давно являюсь большой поклонницей ARCH ENEMY, и это была мечта - создавать музыку вместе с Alissa. Я очень переживала, когда попросила ее спеть в одной из моих песен, учитывая, что я делаю более мрачную, электронную музыку, а не металл, но была так счастлива и рада, когда она согласилась стать частью этого альбома. Она одна из самых талантливых моих подруг. Возможность лично записать ее огромный вокальный диапазон была просто невероятной».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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3 окт 2024
gravitgroove
Что там Франкенштейн с ее глоткой делает, известно только им двоим. Рычит как лев в момент атаки! Ппц просто. 🙈

просмотров: 108

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