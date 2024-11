сегодня



Видео с текстом от KIUAS



KIUAS опубликовали официальное видео с текстом к композиции Warrior Soul. Этот трек взят из альбома “The Spirit of Ukko”, которому исполняется 20 лет и по этому поводу группа проведет небольшой тур, в рамках которого отметит юбилей знакового для финской сцены альбома!



Даты:



Sat 1 Feb 2025 Espoo Cultural Centre / Louhisali, Espoo (All ages/S-18)

Sat 1 Mar 2025 Olympia-kortteli, Tampere

Sat 3 May 2025 Lutakko, Jyväskylä

Fri 23 May 2025 Tavastia Club, Helsinki

Fri 8 - Sat 9 Aug 2025 Hellsinki Metal Festival, Helsinki http://www.kiuas.net







