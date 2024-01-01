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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 47
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 21
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 21
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Kiuas

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27 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от KIUAS

31 авг 2013 : 		 KIUAS объявили о распаде

25 фев 2011 : 		 Новый состав KIUAS

31 окт 2010 : 		 KIUAS выступили с временным вокалистом

28 окт 2010 : 		 Из KIUAS ушёл вокалист

15 апр 2010 : 		 Новое видео KIUAS

12 мар 2010 : 		 Новый трек KIUAS

10 мар 2010 : 		 Тизер нового альбома KIUAS

18 фев 2010 : 		 Новая песня KIUAS

10 фев 2010 : 		 Детали нового альбома KIUAS

25 янв 2010 : 		 KIUAS завершили работу над альбомом

2 дек 2009 : 		 KIUAS начали запись альбома

12 окт 2009 : 		 KIUAS готовятся к работе в студии

14 янв 2008 : 		 KIUAS: подробности о новом альбоме

8 окт 2007 : 		 KIUAS приступают к записи нового альбома
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Видео с текстом от KIUAS



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KIUAS опубликовали официальное видео с текстом к композиции Warrior Soul. Этот трек взят из альбома “The Spirit of Ukko”, которому исполняется 20 лет и по этому поводу группа проведет небольшой тур, в рамках которого отметит юбилей знакового для финской сцены альбома!

Даты:

Sat 1 Feb 2025 Espoo Cultural Centre / Louhisali, Espoo (All ages/S-18)
Sat 1 Mar 2025 Olympia-kortteli, Tampere
Sat 3 May 2025 Lutakko, Jyväskylä
Fri 23 May 2025 Tavastia Club, Helsinki
Fri 8 - Sat 9 Aug 2025 Hellsinki Metal Festival, Helsinki




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