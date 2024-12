сегодня



Новая песня THE 7TH GUILD



Проект THE 7TH GUILD, в состав которого входят вокалисты RHAPSODY OF FIRE, VISION DIVINE, SKELETOON, выпустит дебютную пластинку, получившую название Triumviro, 21 февраля на Scarlet Records:



“Holy Land”

“The 7th Guild”

“Glorious”

“La Promessa Cremisi”

“In Nomine Patris”

“Time”

“Guardians Of Eternity”

“The Metal Charade”

“Fairy Tale” (Shaman cover)



Официальное видео с текстом к новому треку “Holy Land” доступно ниже.







