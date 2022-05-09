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*ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил новый сингл 19
*Новое видео IMPERIAL AGE 13
*Новая песня группы БРАТСТВО БОБРА 9
*Концертное видео группы ГРОБОВАЯ ДОСКА 9
*Новое видео группы ЛЁДЪ 5
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Kipelov

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|||| сегодня

КИПЕЛОВ - Нам нужна одна победа



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Группа КИПЕЛОВ поздравила всех с Днем Победы и записала свою версию песни "Нам нужна одна победа".






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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9 май 2022
M
Mich
к самой песне - претензий ноль. Плохо тут то, что это теперь основной вектор группы "Кипелов", чем дальше, тем все больше. Что бы Валерий Саныч не спел из такого репертуара, это будет априори плохо, именно потому, что это спел он

просмотров: 93

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