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КИПЕЛОВ : новое видео «Жажда невозможного»





Группа КИПЕЛОВ опубликовала новое видео на песню «Жажда невозможного». Для съемок клипа группа обратилась к известному клипмейкеру Олегу Гусеву, который предложил снять клип в готическом замке Кельха в Санкт-Петербурге. Это выдающийся памятник архитектуры, сочетающий в себе модерн и готику.



Валерий Кипелов: «Мы рассматривали разные варианты и, несмотря на то, что песня достаточно нехарактерна для группы, решили снять именно на песню «Жажда невозможного». Дело в том, что мы никогда не играли блюз». Группа благодарит режиссера Олега Гусева, оператора Сергея Дубровского, солистку балета Виолетту Жирову и всю съемочную группу.



Песня «Жажда невозможного» вошла в альбом «Звезды и Кресты», который вышел в конце 2017 года.







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