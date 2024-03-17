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RU Новости
*Новая песня группы ВОЛЯ И РАЗУМ 71
*Новый ЕР группы КИПЕЛОВ доступен для прослушивания 58
*Новое видео группы ВОЛЯ И РАЗУМ 27
*Новое видео группы КИПЕЛОВ 5
*Новый альбом группы БЕЗДНА АНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ доступен для ... 5
*Новый альбом группы ГРАН-КУРАЖЪ доступен для прослушивания 3
*Новый альбом группы ЭСКАЛАДА доступен для прослушивания 1
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*Новая песня группы ВОЛЯ И РАЗУМ 71
*Новый ЕР группы КИПЕЛОВ доступен для прослушивания 58
*Новое видео группы ВОЛЯ И РАЗУМ 27
*Новое видео группы КИПЕЛОВ 5
*Новый альбом группы БЕЗДНА АНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ доступен для ... 5
[= ||| все новости группы



*

Kipelov

*



17 мар 2024 : 		 Новое видео группы КИПЕЛОВ

8 мар 2024 : 		 Новый ЕР группы КИПЕЛОВ доступен для прослушивания

29 дек 2023 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

29 ноя 2023 : 		 Новый ЕР группы КИПЕЛОВ выйдет в 2024

25 май 2023 : 		 ВАЛЕРИЙ КИПЕЛОВ стал заслуженным артистом России

2 сен 2022 : 		 Юбилейный бокс-сет группы КИПЕЛОВ

9 май 2022 : 		 КИПЕЛОВ - Нам нужна одна победа

13 янв 2022 : 		 Вдова Курта Хауэнштайна получила винил группы КИПЕЛОВ

5 ноя 2021 : 		 КИПЕЛОВ в программе "Вечерний Ургант"

8 окт 2021 : 		 Новый ЕР группы КИПЕЛОВ доступен для прослушивания

24 сен 2021 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

3 сен 2021 : 		 Новый мини-альбом группы КИПЕЛОВ выйдет осенью

9 май 2021 : 		 Прощальное танго от группы КИПЕЛОВ

21 апр 2021 : 		 Группа КИПЕЛОВ исполнила новую песню

9 фев 2021 : 		 Группа КИПЕЛОВ работает над новым синглом

9 май 2020 : 		 Валерий КИПЕЛОВ — "Не для меня придёт весна"

1 фев 2019 : 		 КИПЕЛОВ : новое видео «Жажда невозможного»

29 сен 2017 : 		 Опубликован новый альбом группы КИПЕЛОВ

22 сен 2017 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

4 сен 2017 : 		 Обложка нового альбома группы КИПЕЛОВ

20 авг 2017 : 		 Название нового альбома группы КИПЕЛОВ

13 май 2017 : 		 КИПЕЛОВ в программе "Соль"

30 апр 2017 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

11 июл 2016 : 		 Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ

6 май 2016 : 		 Группа КИПЕЛОВ получила награду "Золотой венец Победы"

2 май 2016 : 		 КИПЕЛОВ выразил своё отношение к кавер-версии Данилы Плужникова
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|||| 17 мар 2024

Новое видео группы КИПЕЛОВ



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Хранитель Света, новое видео группы КИПЕЛОВ, доступно для просмотра ниже.




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17 мар 2024
грозакоммунистов
Ну держись Валера!!! Будет тебе на орехи.
17 мар 2024
M
Mt. Erebus
картина "дед лера пытается проголосовать через госуслуги" . 10 год от д.н.р.
17 мар 2024
Вашингтон Ирвинг
Блин, у нас по стране куча крутых с архитектурной точки зрения брошенных церквей, стоят-разваливаются. Реставрировать - они и не нужны никому, да и денег нет на них. Я как-то ввязался в эпопею с поиском заказчика для реставрации польского костела в Смоленске, вроде уже всех свел между собой, но… денег нет, да и ключи от него проебали, местный священник в Польшу съебался 2 года назад, да и заебался сам.
17 мар 2024
Lord Iscariah
Вашингтон Ирвинг, охуительная история, держи в курсе событий.
18 мар 2024
Вашингтон Ирвинг
Lord Iscariah, ща срал, аж потемнело в глазах на секунд 30, потом отпустило.

просмотров: 251

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