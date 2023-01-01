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Kipelov

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29 сен 2017 : 		 Опубликован новый альбом группы КИПЕЛОВ

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4 сен 2017 : 		 Обложка нового альбома группы КИПЕЛОВ

20 авг 2017 : 		 Название нового альбома группы КИПЕЛОВ

13 май 2017 : 		 КИПЕЛОВ в программе "Соль"

30 апр 2017 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

11 июл 2016 : 		 Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ

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2 май 2016 : 		 КИПЕЛОВ выразил своё отношение к кавер-версии Данилы Плужникова

30 апр 2016 : 		 Кавер-версия группы КИПЕЛОВ от Данила Плужникова

27 янв 2016 : 		 КИПЕЛОВ выпустили клип на сингл "Непокоренный"

7 дек 2015 : 		 КИПЕЛОВ сняли клип на сингл "Непокоренный"

19 окт 2015 : 		 Новый сингл группы КИПЕЛОВ
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|||| 25 май 2023

ВАЛЕРИЙ КИПЕЛОВ стал заслуженным артистом России



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резидент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, бывшему вокалисту группы "Ария" Валерию Кипелову. Документ опубликован в среду.

"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист РФ" <…> Кипелову Валерию Александровичу - артисту, музыканту, город Москва", - говорится в одном из разделов указа.

Кипелов родился в Москве 12 июля 1958 года, с 1970-х годах выступал в составе разных вокально-инструментальных ансамблей. В 1985 году с другими участниками ВИА "Поющие сердца" сформировал группу "Ария". С 2002 года - руководитель и вокалист группы "Кипелов".

Комментарий Валерия Кипелова: «Благодарю всех за высокую оценку моей музыкальной деятельности за эти 43 года!

Это не только моя заслуга — также и тех, с кем я работал раньше и работаю сейчас это - коллеги музыканты, авторы текстов песен, команда группы "КИПЕЛОВ".

Благодарю поклонников за поддержку любовь и преданность. Рад, что музыка, которую мы делаем, находит отклик в ваших сердцах!»




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