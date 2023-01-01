25 май 2023



ВАЛЕРИЙ КИПЕЛОВ стал заслуженным артистом России



резидент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, бывшему вокалисту группы "Ария" Валерию Кипелову. Документ опубликован в среду.



"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист РФ" <…> Кипелову Валерию Александровичу - артисту, музыканту, город Москва", - говорится в одном из разделов указа.



Кипелов родился в Москве 12 июля 1958 года, с 1970-х годах выступал в составе разных вокально-инструментальных ансамблей. В 1985 году с другими участниками ВИА "Поющие сердца" сформировал группу "Ария". С 2002 года - руководитель и вокалист группы "Кипелов".



Комментарий Валерия Кипелова: «Благодарю всех за высокую оценку моей музыкальной деятельности за эти 43 года!



Это не только моя заслуга — также и тех, с кем я работал раньше и работаю сейчас это - коллеги музыканты, авторы текстов песен, команда группы "КИПЕЛОВ".



Благодарю поклонников за поддержку любовь и преданность. Рад, что музыка, которую мы делаем, находит отклик в ваших сердцах!» http://www.kipelov.ru







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