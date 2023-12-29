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Новая песня группы КИПЕЛОВ



Весы судьбы, новая песня группы КИПЕЛОВ, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в новый ЕР Весы Судьбы.



Песня посвящается восьмидесятилетию битве на Курской дуге.











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