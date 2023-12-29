Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
RU Новости
*Новый ЕР группы КИПЕЛОВ выйдет в 2024 55
*Новый альбом АРТУРА БЕРКУТА доступен для прослушивания 25
*ЭПИДЕМИЯ и СМЕШАРИКИ исполняют хит КОРОЛЯ И ШУТА 17
*Новое видео INFECTED RAIN 13
*Группа ВОЛЯ И РАЗУМ начнет запись в 2024 9
*Концертное видео ARKONA 7
*Новый альбом группы ГРОБОВАЯ ДОСКА доступен для прослушивани... 4
*Новое видео FIEND 2
*Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ 2
*Новая песня группы КИПЕЛОВ 1
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новый ЕР группы КИПЕЛОВ выйдет в 2024 55
*Новый альбом АРТУРА БЕРКУТА доступен для прослушивания 25
*ЭПИДЕМИЯ и СМЕШАРИКИ исполняют хит КОРОЛЯ И ШУТА 17
*Новое видео INFECTED RAIN 13
*Группа ВОЛЯ И РАЗУМ начнет запись в 2024 9
[= ||| все новости группы



*

Kipelov

*



29 дек 2023 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

29 ноя 2023 : 		 Новый ЕР группы КИПЕЛОВ выйдет в 2024

25 май 2023 : 		 ВАЛЕРИЙ КИПЕЛОВ стал заслуженным артистом России

2 сен 2022 : 		 Юбилейный бокс-сет группы КИПЕЛОВ

9 май 2022 : 		 КИПЕЛОВ - Нам нужна одна победа

13 янв 2022 : 		 Вдова Курта Хауэнштайна получила винил группы КИПЕЛОВ

5 ноя 2021 : 		 КИПЕЛОВ в программе "Вечерний Ургант"

8 окт 2021 : 		 Новый ЕР группы КИПЕЛОВ доступен для прослушивания

24 сен 2021 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

3 сен 2021 : 		 Новый мини-альбом группы КИПЕЛОВ выйдет осенью

9 май 2021 : 		 Прощальное танго от группы КИПЕЛОВ

21 апр 2021 : 		 Группа КИПЕЛОВ исполнила новую песню

9 фев 2021 : 		 Группа КИПЕЛОВ работает над новым синглом

9 май 2020 : 		 Валерий КИПЕЛОВ — "Не для меня придёт весна"

1 фев 2019 : 		 КИПЕЛОВ : новое видео «Жажда невозможного»

29 сен 2017 : 		 Опубликован новый альбом группы КИПЕЛОВ

22 сен 2017 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

4 сен 2017 : 		 Обложка нового альбома группы КИПЕЛОВ

20 авг 2017 : 		 Название нового альбома группы КИПЕЛОВ

13 май 2017 : 		 КИПЕЛОВ в программе "Соль"

30 апр 2017 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

11 июл 2016 : 		 Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ

6 май 2016 : 		 Группа КИПЕЛОВ получила награду "Золотой венец Победы"

2 май 2016 : 		 КИПЕЛОВ выразил своё отношение к кавер-версии Данилы Плужникова

30 апр 2016 : 		 Кавер-версия группы КИПЕЛОВ от Данила Плужникова

27 янв 2016 : 		 КИПЕЛОВ выпустили клип на сингл "Непокоренный"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня группы КИПЕЛОВ



zoom
Весы судьбы, новая песня группы КИПЕЛОВ, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в новый ЕР Весы Судьбы.

Песня посвящается восьмидесятилетию битве на Курской дуге.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 дек 2023
Corpsegrinder04
Ну по сути типичный индастриал от заслуженного. Не полная шняга конечно, но и какого-то вау эффекта не вызывает. Под Балтику 3 иногда можно прокрутить с братвой на трубах.

просмотров: 208

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом