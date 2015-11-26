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Вдова Курта Хауэнштайна получила винил группы КИПЕЛОВ





Дорин Хауэнштайн, вдова Курта Хауэнштайна, автора песни Supermax - Scream of a Butterfly, получила от группы "Кипелов" экземляр винила "Часы Судного Дня".



Одним из четырех треков нового макси сингла группы "Кипелов" стал русскоязычный кавер на песню Supermax - Scream of a Butterfly. http://www.kipelov.ru











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