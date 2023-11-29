Новый ЕР группы КИПЕЛОВ выйдет в 2024

Группа Кипелов представляет долгожданный мини-альбом (EP) «Весы Судьбы» (2024)!
01. Интро
02. Весы Судьбы
03. Ночь в душе твоей
04. Твой путь
05. Хранитель Света
Сведением материала занимался Майк Фрейзер (Mike Fraser) – канадский саунд-продюсер, работавший с такими артистами, как AC/DC, Metallica, Led Zeppelin, Aerosmith, Bryan Adams, Franz Ferdinand, Mötley Crüe, Bad Religion и многими другими. Релиз состоится на лейбле Moroz Records.
В ближайшее время будет открыт предзаказ на винил и CD.
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Положить свои часы...
Вообще предыдущий миник был лучше совсем уж кошмарного альбома. Можно их скотчем с новым будет смотать, назвать "Весы судного часа" и сделать вид что спустя ещё 7 лет новый альбом таки вышел.
Ну процентов 80-ти от всего точно лучше
вон лехтинену бы отдал
было бы скрепно
А так да, хоть и не верится во что-то интересное, но послушаю обязательно.
Думаю, отлично скоррелируют. А мож и совмеску замутят.
Триединая Судьба Святой Руси