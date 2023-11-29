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Новый ЕР группы КИПЕЛОВ выйдет в 2024



Группа Кипелов представляет долгожданный мини-альбом (EP) «Весы Судьбы» (2024)!



01. Интро

02. Весы Судьбы

03. Ночь в душе твоей

04. Твой путь

05. Хранитель Света



Сведением материала занимался Майк Фрейзер (Mike Fraser) – канадский саунд-продюсер, работавший с такими артистами, как AC/DC, Metallica, Led Zeppelin, Aerosmith, Bryan Adams, Franz Ferdinand, Mötley Crüe, Bad Religion и многими другими. Релиз состоится на лейбле Moroz Records.



В ближайшее время будет открыт предзаказ на винил и CD. http://www.kipelov.ru





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