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*Новое видео АУТКАСТ 26
*Новый ЕР группы КИПЕЛОВ выйдет в 2024 20
*Новое видео группы ДЖОКОНДА 17
*Новое видео URATSAKIDOGI 15
*Кавер-версия Dark Princess от ROSA INFRA 11
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Kipelov

*



29 ноя 2023 : 		 Новый ЕР группы КИПЕЛОВ выйдет в 2024

25 май 2023 : 		 ВАЛЕРИЙ КИПЕЛОВ стал заслуженным артистом России

2 сен 2022 : 		 Юбилейный бокс-сет группы КИПЕЛОВ

9 май 2022 : 		 КИПЕЛОВ - Нам нужна одна победа

13 янв 2022 : 		 Вдова Курта Хауэнштайна получила винил группы КИПЕЛОВ

5 ноя 2021 : 		 КИПЕЛОВ в программе "Вечерний Ургант"

8 окт 2021 : 		 Новый ЕР группы КИПЕЛОВ доступен для прослушивания

24 сен 2021 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

3 сен 2021 : 		 Новый мини-альбом группы КИПЕЛОВ выйдет осенью

9 май 2021 : 		 Прощальное танго от группы КИПЕЛОВ

21 апр 2021 : 		 Группа КИПЕЛОВ исполнила новую песню

9 фев 2021 : 		 Группа КИПЕЛОВ работает над новым синглом

9 май 2020 : 		 Валерий КИПЕЛОВ — "Не для меня придёт весна"

1 фев 2019 : 		 КИПЕЛОВ : новое видео «Жажда невозможного»

29 сен 2017 : 		 Опубликован новый альбом группы КИПЕЛОВ

22 сен 2017 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

4 сен 2017 : 		 Обложка нового альбома группы КИПЕЛОВ

20 авг 2017 : 		 Название нового альбома группы КИПЕЛОВ

13 май 2017 : 		 КИПЕЛОВ в программе "Соль"

30 апр 2017 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

11 июл 2016 : 		 Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ

6 май 2016 : 		 Группа КИПЕЛОВ получила награду "Золотой венец Победы"

2 май 2016 : 		 КИПЕЛОВ выразил своё отношение к кавер-версии Данилы Плужникова

30 апр 2016 : 		 Кавер-версия группы КИПЕЛОВ от Данила Плужникова

27 янв 2016 : 		 КИПЕЛОВ выпустили клип на сингл "Непокоренный"

7 дек 2015 : 		 КИПЕЛОВ сняли клип на сингл "Непокоренный"
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Новый ЕР группы КИПЕЛОВ выйдет в 2024



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Группа Кипелов представляет долгожданный мини-альбом (EP) «Весы Судьбы» (2024)!

01. Интро
02. Весы Судьбы
03. Ночь в душе твоей
04. Твой путь
05. Хранитель Света

Сведением материала занимался Майк Фрейзер (Mike Fraser) – канадский саунд-продюсер, работавший с такими артистами, как AC/DC, Metallica, Led Zeppelin, Aerosmith, Bryan Adams, Franz Ferdinand, Mötley Crüe, Bad Religion и многими другими. Релиз состоится на лейбле Moroz Records.

В ближайшее время будет открыт предзаказ на винил и CD.



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КомментарииСкрыть/показать 20 )

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29 ноя 2023
father
И мы ведь все его послушаем вне зависимости от качества:)
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29 ноя 2023
Red One
father, нет, мы же не ебаньки
Like!1  Dislike!3
29 ноя 2023
J
JackLong
То Часы, то Весы... давай уже альбом, ЛерСаныч, можешь даже назвать его "Не Ссы", пофиг. Главное полноценный :D
Like!1
29 ноя 2023
gravitgroove
Снова обложка ради обложки, хоть и хорошо выполнена, но эта обложка растворится в миллионах других. Нет в ней того, чего есть в обложках Priest 80х, Maiden и Metallica того же времени, и чего так же нет, что было на титульной стороне конвертов винила у стариков типа Sabbath, LZ и Purple на их лучших работах. Не стильно выглядит - вот и весь секрет. Больше подходит на обложку к видеоиграм с дистридистрибьюцией 1С
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29 ноя 2023
AnyMetalYouLike
Вышел Саныч на весы,
Положить свои часы...

Вообще предыдущий миник был лучше совсем уж кошмарного альбома. Можно их скотчем с новым будет смотать, назвать "Весы судного часа" и сделать вид что спустя ещё 7 лет новый альбом таки вышел.
Like!2
29 ноя 2023
Lord Iscariah
Кому нахуй творчество этого ватника вообще нужно? Я лучше Моторхэд послушаю или Васп.
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29 ноя 2023
Red One
Lord Iscariah, лучше этого ватника что угодно. А Моторхед лучше почти всего.
Ну процентов 80-ти от всего точно лучше
Like!1  Dislike!3
29 ноя 2023
C
Crane76
Red One, ну если покопаться, можно много чего похуже найти, всякие колхозные вопли видоплясова, теливизоры и прочие океаны эльзи
Like!1
29 ноя 2023
Fixxxxer
VеZы Zудьбы
Like!3
29 ноя 2023
t
thoxic_ololost
а че канадский? заслуженному артисту рф можна? у нас некому свести?
вон лехтинену бы отдал
было бы скрепно
Like!4
29 ноя 2023
ChatGPT
thoxic_ololost, кто-то из аматори умно сказал, что в России никто не умеет сводить тяжёлую музыку
Like!2
29 ноя 2023
Red One
ChatGPT, на швабру этого кого-то из аматори, и кипелова заодно. За сотрудничество с агентом недружественной страны
Like!2  Dislike!1
29 ноя 2023
E
EvgenBriden
Непонятно, конечно, зачем в EP пихать интро отдельным треком, видимо нужно было 5 песен наскрести, но не вышло)

А так да, хоть и не верится во что-то интересное, но послушаю обязательно.
29 ноя 2023
N
Nihel
Часы Судного дня, весы судьбы... Что дальше? Наверное Градусник безразличия, Тонометр ненависти, Осцелограф добра и зла.
Like!1
29 ноя 2023
Corpsegrinder04
Интересно, какое канадское Ля Петушне новость минусует ? Как будто у нас прям так до хуя исполнителей, которых в любом случае послушают , даже будучи скептически настроенными. Кипелову здоровья. Мб чего интересного и навалял.
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29 ноя 2023
Lord Iscariah
Corpsegrinder04, я минус поставил.
Like!4
29 ноя 2023
Corpsegrinder04
Lord Iscariah, надеюсь из ада прямиком.
  Dislike!3
29 ноя 2023
Red One
Подожду ЕП от Вики Цыгановой, чтобы послушать друг за другом, как целый альбом.
Думаю, отлично скоррелируют. А мож и совмеску замутят.
Триединая Судьба Святой Руси
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