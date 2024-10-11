Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
RU Новости
*Новый концертный релиз группы АРИЯ 31
*Новое видео группы КАЛЕВАЛА 28
*GRIMA на Napalm Records 26
*Новое видео OMNIMAR 8
*Новый альбом BUICIDE доступен для прослушивания 4
*Новый сингл STILVERLIGHT 3
*Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ 1
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новый концертный релиз группы АРИЯ 31
*Новое видео группы КАЛЕВАЛА 28
*GRIMA на Napalm Records 26
*Новое видео OMNIMAR 8
*Новый альбом BUICIDE доступен для прослушивания 4
[= ||| все новости группы



*

Kipelov

*



11 окт 2024 : 		 Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ

9 май 2024 : 		 Группа КИПЕЛОВ поздравляет с Днем Победы

17 мар 2024 : 		 Новое видео группы КИПЕЛОВ

8 мар 2024 : 		 Новый ЕР группы КИПЕЛОВ доступен для прослушивания

29 дек 2023 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

29 ноя 2023 : 		 Новый ЕР группы КИПЕЛОВ выйдет в 2024

25 май 2023 : 		 ВАЛЕРИЙ КИПЕЛОВ стал заслуженным артистом России

2 сен 2022 : 		 Юбилейный бокс-сет группы КИПЕЛОВ

9 май 2022 : 		 КИПЕЛОВ - Нам нужна одна победа

13 янв 2022 : 		 Вдова Курта Хауэнштайна получила винил группы КИПЕЛОВ

5 ноя 2021 : 		 КИПЕЛОВ в программе "Вечерний Ургант"

8 окт 2021 : 		 Новый ЕР группы КИПЕЛОВ доступен для прослушивания

24 сен 2021 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

3 сен 2021 : 		 Новый мини-альбом группы КИПЕЛОВ выйдет осенью

9 май 2021 : 		 Прощальное танго от группы КИПЕЛОВ

21 апр 2021 : 		 Группа КИПЕЛОВ исполнила новую песню

9 фев 2021 : 		 Группа КИПЕЛОВ работает над новым синглом

9 май 2020 : 		 Валерий КИПЕЛОВ — "Не для меня придёт весна"

1 фев 2019 : 		 КИПЕЛОВ : новое видео «Жажда невозможного»

29 сен 2017 : 		 Опубликован новый альбом группы КИПЕЛОВ

22 сен 2017 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

4 сен 2017 : 		 Обложка нового альбома группы КИПЕЛОВ

20 авг 2017 : 		 Название нового альбома группы КИПЕЛОВ

13 май 2017 : 		 КИПЕЛОВ в программе "Соль"

30 апр 2017 : 		 Новая песня группы КИПЕЛОВ

11 июл 2016 : 		 Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ
Показать далее
| - |

|||| 11 окт 2024

Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ



zoom
В этот день 22 года назад группа "Кипелов" впервые вышла на сцену.
Эта дата считается днём рождения группы.

Благодарим наших верных и преданных поклонников за любовь, поддержку и веру в нас!

Смотрите выступление группы на "ВТБ Арене"!




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 окт 2024
kircore
По просьбе зрителей были исполнены песни "Священная война", "Спасибо, Великий Учитель", "Боевая Сталинская" и, конечно же, "Встреча с Вождём". После концерта заслуженному артисту вручили почётную грамоту за подписью кого следует.
Like!1  Dislike!1

просмотров: 165

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом