11 окт 2024



Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ



В этот день 22 года назад группа "Кипелов" впервые вышла на сцену.

Эта дата считается днём рождения группы.



Благодарим наших верных и преданных поклонников за любовь, поддержку и веру в нас!



Смотрите выступление группы на "ВТБ Арене"!







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